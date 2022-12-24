Происшествия 24 декабря 2022, 01:08 Количество погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерове увеличилось до 13 МЧС показало видео с места пожара в доме престарелых в Кемерове

Читать 360tv в

Количество жертв пожара в доме престарелых в Кемерове увеличилось до 13. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в Telegram-канале. Также ведомство опубликовало кадры работы пожарных.

«Количество погибших увеличилось до 13», — сказано в сообщении ведомства.

Реклама

Там также уточняется, что работы по ликвидации пожара продолжаются. Причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация печи, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Собеседник агентства отметил, что частный жилой дом приспособили для проживания престарелых.

Реклама

«Там было печное отопление. По предварительным данным, именно неправильная эксплуатация печи стала причиной пожара», — сказал он.

Огонь охватил частный дом престарелых, расположенный на улице Акмолинская в Кемерове. До этого сообщалось об 11 погибших при происшествии. Также поступала информация о том, что двоих пенсионеров доставили в больницу с травмами. Сейчас пожар ликвидировали, сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области. Специалистам предстоит установить все обстоятельства происшествия.