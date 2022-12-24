Происшествия 24 декабря 2022, 00:47 Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерове достигло 11 МЧС: 11 человек погибли в нелегальном доме престарелых в Кемерове Пресс-служба МЧС

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Пожар в доме престарелых в Кемерове унес жизни 11 человек. Возгорание произошло поздним вечером, 23 декабря, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«По последней информации, в результате пожара погибли 11 человек», — заявил собеседник агентства.

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Частный пансионат охватило огнем на улице Акмолинская в Кемерове. Ранее сообщалось о шести жертвах. Медики госпитализировали с травмами двух пенсионеров.

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По данным ГУ МЧС по Кемеровской области, пожар тушили 19 человек и пять единиц спецтехники, его полностью ликвидировали в 20:50 по местному времени. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров.

Согласно неподтвержденной информации, сгоревший частный дом престарелых работал незаконно. Установлено, что огонь начался на втором этаже. В пансионате размещались 20 постояльцев. Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания.