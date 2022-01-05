Колерный цех загорелся в Екатеринбурге. Видео

Пожарные Екатеринбурга ликвидируют возгорание в колерном цехе на промышленной площадке по улице Фронтовых Бригад. Об этом сообщило ГУ МЧС по Свердловской области.

Площадь пожара составила тысячу квадратных метров. Всего в тушении принимают участие 14 единиц техники и 45 представителей личного состава, принимаются необходимые меры по нераспространению огня.

Огнеборцы вынесли из помещения шесть баллонов с ацетиленом и кислородом, а также эвакуируют находящийся внутри автотранспорт.

Опасность для участников ликвидации пожара создают раздающиеся внутри хлопки, пожарным приходится работать с безопасного расстояния.

Накануне в Екатеринбурге произошел пожар в автосервисе, огонь охватил автомобили и технологическое оборудование. Возгоранию был присвоен второй уровень сложности, никто не пострадал.