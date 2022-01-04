Пожар на 400 «квадратах» потушили в автосервисе в Екатеринбурге

Крупный пожар вспыхнул сегодня в автосервисе в Выездном переулке в Екатеринбурге. Огонь охватил автомобили и технологическое оборудование, сообщили в региональном главке МЧС.

Пожару был присвоен второй ранг сложности. На месте работали 55 спасателей и 15 единиц техники. Специалистам удалось не допустить распространения пожара на соседние строения. По данным ведомства, в результате ЧП никто не пострадал.

По информации издания 66.RU, пожарные вынесли из горящего автосервиса семь газовых баллонов. Огонь был ликвидирован за полтора часа. После началась проливка сгоревших конструкций.