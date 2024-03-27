Происшествия 27 марта 2024, 10:38 Клинику звездного хирурга Хайдарова могут закрыть на три месяца Shot: клинику звездного хирурга Хайдарова IQ Plastique могут закрыть на 3 месяца РИА «Новости»

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Клинику известного пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique могут закрыть на три месяца из-за смерти пациента после операции. Иск о закрытии подал Росздравнадзор, сообщил Telegram-канал Shot.

Во время февральской проверки учреждений Хайдарова эксперты выявили нарушения обязательных лицензионных требований. Также выяснилось, что пластические операции некачественно провели 34 пациентам.

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Росздравнадзор обратился в суд. Владельцу клиники грозит штраф до 200 тысяч рублей или приостановка работы на срок до 90 дней по статье 14.1 КоАП РФ.

Представители клиники заявили, что уже устранили часть выявленных проблем, а остальные намерены оспаривать в суде. Первое заседание назначили на апрель.

Из-за смерти московского продюсера Петра Гаврилова, скончавшегося после операции по шунтированию желудка в клинике IQ Plastique, возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Мужчина умер через 10 дней после выписки.