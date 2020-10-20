Китайские студенты подрались в петербургском ресторане

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга подрались пьяные китайские студенты. Потасовка произошла в ресторане «Небесный Фуд» на улице Кораблестроителей. Участников драки пришлось везти в больницу.

Вероятно, студенты что-то не поделили и от словесной перепалки перешли на кулаки, сообщило ИА «Невские новости». В драке участвовали семь-восемь человек. Троих из них с синяками и ссадинами доставили в больницу, они являются студентами российских вузов. Двоих уже отпустили. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В прошлом году российский студент подрался с преподавателем из-за расписания. Как объяснил сам молодой человек, он нашел явные ошибки в расписании, после чего обратился в деканат. Его попросили зайти позже, не выслушав претензий. В итоге студента вытолкали силой, поскольку он продолжал настаивать на своем.