Студент керченского вуза подрался с преподавателем из-за расписания

По данным информагентства, участники конфликта обратились в полицию с заявлениями друг на друга. Правоохранители проводят проверку.

«Русская планета» обратила внимание на публикацию, которую оставил в соцсетях сам участник потасовки — студент Артем Беркус. По словам молодого человека, он нашел явные ошибки в расписании, после чего обратился в деканат. Его попросили зайти позже, не выслушав претензий. В итоге студента вытолкали силой, поскольку он продолжал настаивать на своем.