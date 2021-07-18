Кисть руки человека выловили из Москвы-реки

В Москве-реке нашли левую человеческую кисть. Фрагмент тела обнаружили под Андреевским мостом, сообщил РЕН ТВ.

На выловленной руке заметили гнилостные изменения мышечных и жировых тканей. Края раны неровные. Трупная конечность уже приобрела зеленоватый оттенок.

Страшную находку направят на экспертизу. Правоохранители начали проверку.

В пятницу из реки Фонтанки в Петербурге выловили нижнюю часть человеческого тела. Останки пролежали в воде больше года, предположительно, они принадлежат мужчине. В местных СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что следователи пока исключают версию насильственного характера смерти человека, чьи останки нашли в реке. Нижнюю часть тела обнаружили около плавучей платформы. Отмечалось, что на покойнике были коричневые шорты с синими полосками.

А в начале недели останки человеческого тела обнаружили на свалке в Приморье. Сообщалось, что была найдена женская нога. Криминалисты, прибывшие на место, отыскали и другие части тела, но голову так и не нашли.