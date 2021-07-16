Нижнюю часть человеческого тела извлекли из реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, останки принадлежат мужчине, они пролежали в воде около года.

Издание «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнила, что следователи пока исключают насильственный характер смерти мужчины, которому принадлежат останки.

Полицейские получили сообщение о плывущем теле в районе дома 168 по набережной Фонтанки 15 июля, около 16:00. Оперативники прибыли на место и обнаружили около плавучей платформы нижнюю половину трупа. На погибшем были коричневые шорты с синими полосками.