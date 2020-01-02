Кировского депутата заподозрили в жестоком расстреле собак

Следователи возбудили уголовное дело против депутата законодательного собрания Кировской области. Мужчина застрелил двух собак из ружья.

По версии следствия, депутат застрелил собак 29 декабря в Зуевском районе Кировской области. Животные не были бездомными, они принадлежали местному жителю. Следователи считают, что подозреваемый выстрелил в собак из хулиганских побуждений.

«По данному факту сотрудниками полиции была проведена проверка. Ввиду того, что подозреваемый является действующим депутатом законодательного собрания Кировской области шестого созыва, материалы проверки были переданы в следственные органы, по результатам рассмотрения которых принято решение о возбуждении в отношении него уголовного дела», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В отношении депутата возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными и об умышленном уничтожении чужого имущества. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Видео с мертвыми собаками появилось в интернете в день происшествия, 29 декабря. На следующий день на сайте заксобрания Кировской области был опубликован комментарий с именем депутата — это Вячеслав Ягдаров. В региональном парламенте осудили жестокое обращение с животными, но призвали дождаться правовой оценки случившегося.