Экс-замглавы Минпромторга Пермского края ответил на обвинения в расстреле собак

Как сообщил Баронников, владелец охотохозяйства «Глухарь» в Горнозаводском районе Усенко хладнокровно расстрелял четырех лаек из машины утром 15 сентября.

По словам Усенко, хозяин собак написал заявление в соответствующие органы, в соответствии с которым проведут проверку.

«Обращайтесь к тому, кто эту херню пишет там. Я находился в своем охотничьем хозяйстве с тем видом оружия, которое на меня зарегистрировано. <…> Я вам комментировать ничего не собираюсь. Человек написал заявление, по заявлению будет проведена соответствующая проверка и будут сделаны соответствующие выводы. Слушайте. Не бежите впереди тепловоза. Задавит!», — заявил чиновник.