Происшествия 08 июня 2023, 18:44 Кириенко приехал в затопленные районы Херсонской области Кириенко приехал в пострадавшие после прорыва дамбы города Херсонской области

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Затопленные районы Херсонской области после прорыва плотины Каховской ГЭС посетил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. Он прибыл для оценки ситуации и проверил, что происходит в Голой Пристани и Алешках, где обстановка остается напряженной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Он опубликовал видео из поездки Кириенко. Представителю администрации президента России доложили об обстановке в пострадавших городах. Он также пообщался с одним из эвакуированных пенсионеров в пункте временного размещения в Скадовске.

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Алексеенко отметил, что о ходе спасательной операции доложили руководители штабов МЧС. Они сообщили о том, что группировку спасателей нарастили, несмотря на продолжение обстрелов со стороны ВСУ.

Эвакуированных снимают с крыш и верхних этажей ушедших под воду домов и вывозят в безопасные места, откуда автобусами доставляют в пункты временного размещения.

По последним данным, вода в Днепре около Голой Пристани и Алешек поднялась до 12 метров. Спасатели доставили на сушу 344 человека. Но сама обстановка в районе остается сложной, потому что есть риски распространения заболеваний, так как потоки воды размыли кладбища и скотомогильники. Кроме того, в населенные пункты течение может занести мины. Территорию пообещали проверить после схода воды.