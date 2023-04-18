Эксклюзив 18 апреля 2023, 12:01 Кипяток затопил улицу в Новой Москве Трубу с горячей водой прорвало на улице Татьянин Парк в Новой Москве

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В Новой Москве произошел прорыв трубы с горячей водой. Кипяток разлился по улице Татьянин Парк, сообщил источник «360».

Коммунальная авария случилась днем 18 апреля. Пострадал ли кто-то из прохожих, неизвестно.

Видео с места прорыва показал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО». Прорыв трубы горячего водоснабжения случился на улице вблизи парковки, стройки и жилого квартала. Кипяток растекся по проезжей части, в воздух поднялся пар.

Ранее на борту самолета из Москвы в Хургаду стюардесса облила кипятком маленького ребенка. Медицинскую помощь оказали после приземления в Египте. Мать девочки пожаловалась в прокуратуру.