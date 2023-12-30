Важное 30 декабря 2023, 07:17 Более 30 беспилотников ВСУ уничтожили и перехватили над четырьмя регионами России Минобороны: ПВО перехватила 32 БПЛА над 4 регионами России в ночь на 30 декабря Stringer/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили в воздухе и перехватили 32 украинских беспилотника над территорией России в ночь на 30 декабря. Летательные аппараты ликвидировали над Московской, Брянской, Орловской и Курской областями, сообщили в Минобороны.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — констатировали в ведомстве.

Реклама

О последствиях случившегося не сообщается.

Известно, что Брянскую область украинские боевики начали атаковать с беспилотников еще поздним вечером. В 00:21 губернатор Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале об уничтожении двух дронов над Брянском и Брянским районом, 20 минут спустя — об еще трех сбитых беспилотниках. В 01:00 глава региона написал, что подразделения радиоэлектронной борьбы пресекли очередную атаку ВСУ — беспилотник ликвидировали над областным центром. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не было.