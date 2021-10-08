Катамаран с 4 жителями Ямала перевернулся в акватории Карского моря

Катамаран перевернулся в Тазовской губе в акватории Карского моря на Ямале. На борту находились четыре местных жителя. Один утонул, еще один пропал без вести. Начата спасательная операция, сообщили на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

Катамаран перевернулся около 06:00 в пятницу. Он находился на стоянке между теплоходом «Механик Калашников» и сухогрузом «Беломорский-23». Плавательное средство использовалось для транспортировки груза с берега на теплоходы.

Из четырех человек двое спаслись. Один утонул. Экипажи судов на моторных лодках ведут поиски еще одного пропавшего человека. Группа спасателей «Ямалспаса» в 09:00 вылетела на вертолете из поселка Тазовского, который находится в 155-и километрах от места происшествия.

Центральное межрегиональное следственное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более человек. Прокуратура взяла расследование на контроль.

Летом в Карачаево-Черкесии перевернулся катамаран с семью туристами.