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    08 октября 2021, 10:23

    Катамаран с 4 жителями Ямала перевернулся в акватории Карского моря

    Транспортная прокуратура: катамаран перевернулся в Тазовской губе, один человек утонул

    Александр Блинов

    Катамаран перевернулся в Тазовской губе в акватории Карского моря на Ямале. На борту находились четыре местных жителя. Один утонул, еще один пропал без вести. Начата спасательная операция, сообщили на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

    Катамаран с 4 жителями Ямала перевернулся в акватории Карского моря

    Катамаран перевернулся около 06:00 в пятницу. Он находился на стоянке между теплоходом «Механик Калашников» и сухогрузом «Беломорский-23». Плавательное средство использовалось для транспортировки груза с берега на теплоходы.

    Из четырех человек двое спаслись. Один утонул. Экипажи судов на моторных лодках ведут поиски еще одного пропавшего человека. Группа спасателей «Ямалспаса» в 09:00 вылетела на вертолете из поселка Тазовского, который находится в 155-и километрах от места происшествия.

    Центральное межрегиональное следственное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более человек. Прокуратура взяла расследование на контроль.

    Летом в Карачаево-Черкесии перевернулся катамаран с семью туристами.