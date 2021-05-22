Машина каршеринга врезалась в отбойник и смялась до середины в Москве. Видео

В Москве утром в субботу автомобиль каршеринга врезался в отбойник. В результате один человек погиб. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Столкновение произошло по адресу: Ленинградский проспект, дом 78. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

В распоряжение «360» попало видео, на котором можно разглядеть разбившуюся машину — после удара от передней части ничего не осталось. Рядом с автомобилем лежит накрытый полиэтиленом труп. Пока неизвестно, что стало причиной аварии и сколько в салоне было людей.

Накануне в Кирове две девушки попали под колеса автомобиля. ДТП произошло на Октябрьском проспекте. Девушки переходили дорогу по пешеходному переходу у гостиницы «Вятка», когда на них наехала Lada. Машина не остановилась и поехала дальше. Пострадавшие находятся в больнице. В каком они сейчас состоянии — неизвестно.