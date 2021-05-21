Водитель Lada сбил двух девушек на переходе в Кирове. Видео

В Кирове две девушки попали под колеса автомобиля. Видео аварии оказалось в распоряжении «360». Водитель с места происшествия скрылся.

ДТП произошло на Октябрьском проспекте. Девушки переходили дорогу по пешеходному переходу у гостиницы «Вятка», когда на них наехала Lada. Машина не остановилась и поехала дальше.

Пострадавших госпитализировали с травмами. Сбитым девушкам 19 и 20 лет. Подробности об их состоянии не приводятся.

В Пензе под колеса иномарки угодил ребенок. В Москве неизвестный на электросамокате тоже сбил пятилетнюю девочку и скрылся, а в Ижевске с разницей в 10 минут две разные машины наехали на восьмилетних велосипедистов.