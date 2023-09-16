Происшествия 16 сентября 2023, 20:59 Карельская школьница попала в больницу после конфликта со сверстницами Детский омбудсмен Карелии: школьница попала в больницу после избиения Freepik

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Карельская школьница попала в больницу после избиения сверстницами в одном из поселений Пудожского района. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Геннадий Сараев в соцсети «ВКонтакте». Полиция начала проверку.

«В настоящее время несовершеннолетняя получает медицинскую помощь в районной больнице, сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка, по итогам которой будут приняты необходимые меры», — написал детский омбудсмен.

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На следующей неделе Сараев внепланово приедет в Пудожский район, где проведет заседание муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних.

В субботу, 16 сентября, по Сети разошлось видео, на котором две девочки-подростка руками и ногами избивали сверстницу.

Похожий случай произошел в Самарской области, где две старшеклассницы избили ровесницу. Как выяснил «360», школьницы не в первый раз проявляют агрессию. Сотрудники полиции начали проверку, а мать пострадавшей будет добиваться возбуждения уголовного дела.