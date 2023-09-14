Эксклюзив 14 сентября 2023, 02:36 «Если бы не видео, я бы об этом не узнала». Мать избитой школьницы рассказала о конфликте ее дочери с одноклассницами Девочки избили одноклассницу в поселке под Самарой из-за пропавших наушников Freepik

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Девочки-подростки напали на свою одноклассницу в поселке Безенчук Самарской области и выложили видео в социальные сети. Телеканал «360» узнал о причинах конфликта, о том, как себя чувствует пострадавшая, и что теперь грозит нападавшим.

В среду, 13 сентября, в социальных сетях появилось видео, на котором две старшеклассницы избивают свою ровесницу. Подростки били девочку по лицу, а та даже не закрывалась и не пыталась защищаться. Еще одна школьница снимала происходящее на видео. В местном управлении МВД рассказали «360», что по данному эпизоду проводится проверка.

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«Все участники на данный момент установлены. Проводятся дальнейшие мероприятия», — сообщил начальник ОИОС ГУ МВД России по Самарской области Александр Курбатов.

Ссора из-за наушников

Как рассказала мать пострадавшей девочки Олеся, школьницы обвинили ее дочь в краже наушников и решили «разобраться» после школы. После избиения школьница ничего не сообщила родителям, так как одноклассницы ей угрожали.

«Если бы не это видео, возможно, и я бы об этом не узнала. И дальше бы это продолжалось», — заявила мать пострадавшей.

Олеся отметила, что после избиения у ее дочери каждый день болит голова. В пятницу, 15 сентября, семья планирует зафиксировать побои.

Не первый случай

По словам женщины, это уже не первый случай нападения со стороны одноклассниц. Те же девочки дважды били ее дочь в школе. Теперь она будет настаивать на привлечении школьниц к уголовной ответственности.

Мать девочки отметила, что родители нападавших к ней не обращались. Сами девочки извинились на общешкольном собрании, но, по мнению женщины, сделали это неискренне.

На вопросы «360» также ответила Ольга — мать девочки, которая снимала конфликт на телефон. Ольга призналась, что ее дочь тоже дважды ударила пострадавшую во время конфликта. Теперь, по словам женщины, ей очень стыдно.

«У дочки была истерика. Кричала, что не пойдет в школу, потому что ей стыдно», — рассказала Ольга.

Во время разговора с «360» она находилась в Следственном комитете.