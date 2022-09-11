Водитель каршеринга протаранил три машины и перевернулся на юге Москвы | 360°

Происшествия 11 сентября 2022, 11:36 Поделиться Telegram

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Viber Водитель каршеринга протаранил три машины и перевернулся на юге Москвы В Москве на Ореховом бульваре произошла авария с машиной каршеринга Свободный доступ

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На Ореховом бульваре в Москве произошла авария с машиной каршеринга. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».

Местные жители отметили, что около 01:45 ночи у дома № 8 каршеринг на скорости налетел на бордюр. Машину отбросило на припаркованные автомобили. После удара она перевернулась на бок.

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Водитель сбежал, но его быстро вычислили по записям с камер и задержали буквально в нескольких сотнях метров от места ДТП.

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Как выяснилось, мужчина сел за руль пьяным, прав у него самого нет, так что для услуги он использовал аккаунт друга. Они распивали спиртное вдвоем, один заснул, а второй взял телефон приятеля и отправился кататься по ночной Москве.

Ранее МВД Новосибирска сообщило о двух пострадавших в ДТП с каршерингом на площади Труда. Каршеринговый автомобиль наехал на бордюрный камень и перевернулся.

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