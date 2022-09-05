Эксклюзив 05 сентября 2022, 12:26 Поделиться Telegram

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Viber Машина каршеринга несколько раз перевернулась в Новосибирске и попала на видео МВД Новосибирска сообщило о двух пострадавших в ДТП с каршерингом на площади Труда

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Ночью в Новосибирске произошло крупное ДТП. Каршеринговый автомобиль наехал на бордюрный камень на площади Труда и перевернулся. Госпитализировали девушку-водителя и пассажирку, сообщили «360» в Управлении МВД России по Новосибирской области.

Авария произошла 5 сентября в 03:20 на территории Ленинского района. Volkswagen Polo ехал по улице Станиславского со стороны улицы Котовского. На площади Труда около дома на улице Широкой иномарка на полной скорости наехала на бордюрный камень и опрокинулась.

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«В результате ДТП пострадали водитель, девушка 1999 года рождения, и пассажирка 1980 года рождения. Они были доставлены в медицинское учреждение. Характер травм уточняется», — сообщили в полиции.

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Момент аварии попал на видео, кадры с камер наблюдения появились в соцсетях. На них видно, как автомобиль протаранил бордюр, а потом несколько раз перевернулся. После столкновения от него шел дым. Проезжавшие мимо водители остановились, чтобы помочь.

По информации Telegram-канала Mash Siberia, обе пострадавшие получили легкие травмы. Правоохранители проверят, была ли девушка за рулем пьяна.

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