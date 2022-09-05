Все новости

Мир

06 сентября 2022, 05:50

СМИ узнали, во сколько обойдется идея Трасс заморозить цены на энергию

Мир

06 сентября 2022, 05:36

Япония направила Москве протест после выхода России из соглашения по Курилам

Реклама

Общество

06 сентября 2022, 04:58

Мошенники придумали новую схему обмана с письмами от «главы МВФ»

Общество

06 сентября 2022, 04:53

Запуск производства самолетов «Байкал» на Дальнем Востоке запланировали на 2024 год

Мир

06 сентября 2022, 04:36

Несколько британских чиновников подали в отставку после избрания Трасс премьером

Спецоперация

06 сентября 2022, 04:33

ВСУ скрывают огромные потери во время безуспешного наступления в Херсонской области

Мир

06 сентября 2022, 04:19

Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Мир

06 сентября 2022, 04:12

Байден не поддержал включение России в список стран-спонсоров терроризма

Деньги

06 сентября 2022, 03:59

Россиянам объяснили влияние «Северного потока» на курс рубля

Эксклюзив

05 сентября 2022, 12:26

Машина каршеринга несколько раз перевернулась в Новосибирске и попала на видео

МВД Новосибирска сообщило о двух пострадавших в ДТП с каршерингом на площади Труда

Читать 360tv в

Ночью в Новосибирске произошло крупное ДТП. Каршеринговый автомобиль наехал на бордюрный камень на площади Труда и перевернулся. Госпитализировали девушку-водителя и пассажирку, сообщили «360» в Управлении МВД России по Новосибирской области.

Авария произошла 5 сентября в 03:20 на территории Ленинского района. Volkswagen Polo ехал по улице Станиславского со стороны улицы Котовского. На площади Труда около дома на улице Широкой иномарка на полной скорости наехала на бордюрный камень и опрокинулась.

Реклама

«В результате ДТП пострадали водитель, девушка 1999 года рождения, и пассажирка 1980 года рождения. Они были доставлены в медицинское учреждение. Характер травм уточняется», — сообщили в полиции.

Реклама

Момент аварии попал на видео, кадры с камер наблюдения появились в соцсетях. На них видно, как автомобиль протаранил бордюр, а потом несколько раз перевернулся. После столкновения от него шел дым. Проезжавшие мимо водители остановились, чтобы помочь.

По информации Telegram-канала Mash Siberia, обе пострадавшие получили легкие травмы. Правоохранители проверят, была ли девушка за рулем пьяна.

МВД РФ

ДТП

Видео

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама