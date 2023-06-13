Происшествия 13 июня 2023, 09:30 Капитан одного из столкнувшихся на реке Лене танкеров был пьян Губернатор Кобзев: капитан танкера «Ерофей Хабаров» был нетрезв при ЧП на реке Лене Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Капитан танкера «Ерофей Хабаров», который столкнулся на реке Лене с другим судном, был нетрезвым. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Он рассказал, что утром 13 июня провел внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ключевым вопросом стала ликвидация последствий столкновения танкеров ТР-901 и «Ерофей Хабаров» на реке Лене.

Реклама

«Судном „Ерофей Хабаров“ управлял помощник капитана. Как показало медицинское освидетельствование, капитан был нетрезв», — уточнил глава региона.

По его мнению, этому факту нужно дать юридическую оценку. Следователи открыли уголовное дело. Также в Иркутской области действует режим ЧП.

«По предварительной информации, в акваторию могло попасть от 60 до 90 тонн АИ-92. На данный момент нефтяное пятно прошло ряд населенных пунктов», — добавил Кобзев.

Рабочие группы создали в этих районах. Они проконтролируют, чтобы люди не пользовались водой из реки. В частности, чтобы они не поили ей сельскохозяйственных животных. Известно, что в Лене нет официальных водоисточников.

Губернатор распорядился провести мониторинг качества воды. Пробы возьмут в нескольких точках уже 13 июня, их доставят для исследований в Иркутск. Следователи и осетровский транспортный прокурор работают на месте, идет допрос членов экипажей и досмотр судов.