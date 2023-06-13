Происшествия 13 июня 2023, 06:12 Режим ЧС ввели в районе столкновения танкеров в Иркутской области Губернатор Иркутской области Кобзев: в Киренском районе ввели режим ЧС Пресс-служба Следственного комитета

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В Киренском районе Иркутской области после столкновения двух танкеров на реке Лене ввели режим чрезвычайной ситуации. На одном из них повредили емкость с 138 тоннами бензина, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Кобзев.

«На данный момент уточняем объем нефтепродуктов, которые попали в Лену. В районе введен режим чрезвычайной ситуации», — написал он.

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Судно ТР-901 стояло на ремонте, танкер «Ерофей Хабаров» перевозил 832 тонны бензина. При столкновении повредили одну из емкостей на 138 тонн горючего. Экипаж, по словам Игоря Кобзева, начал перекачивать его в уцелевшую емкость, вокруг судна установил боновое ограждение и применили 300 килограммов сорбента.

Губернатор уточнил — устранение последствий аварии усложнил тот факт, что по реке Лене ходят суда, а ниже по течению расположены населенные пункты. Местные власти запретили забор воды, и в целом, по словам Игоря Кобзева, муниципалитет взял ситуацию под контроль.

Последствия столкновения танкеров показали «Известия». На одном из них образовалась пробоина, а из нее в реку вытекла жидкость.