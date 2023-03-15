Важное 15 марта 2023, 16:41 Канал поставок оружия и боеприпасов перекрыли в Белгородской области ФСБ: в Белгородской области пресекли канал поставок оружия и боеприпасов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Канал поставок оружия и боеприпасов из зоны спецоперации перекрыли в Белгородской области. Об этом сообщило РИА «Новости».

Силовики провели оперативно-разыскные мероприятия и задержали двух граждан России — Лебедева и Ясинского. Мужчины 1988 и 1980 годов рождения. Лебедев родился под Белгородом, Ясинский — в Подмосковье, но зарегистрирован на Ямале.

Реклама

Сотрудники ФСБ изъяли у подозреваемых целый арсенал: 14 противотанковых управляемых ракет, 67 гранатометов, 77 ручных гранат и запалов к ним, 66 тротиловых шашек массой от 200 граммов до трех килограммов и более 15 тысяч патронов различного калибра.

Реклама

По данному факту возбудили уголовные дела. Белгородский районный суд назначил Лебедеву условное наказание, а Ясинскому — три года колонии строгого режима.

В середине февраля канал поставок научных разработок за рубеж пресекли в Крыму.