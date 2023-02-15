Важное 15 февраля 2023, 14:55 Канал поставок научных разработок за рубеж пресекли в Крыму ФСБ: в Крыму пресекли канал поставок научных разработок в сфере кораблестроения за рубеж Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Канал поставок за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения пресекли в Крыму. Об этом, по данным ТАСС, сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ России.

«Пресечен канал поставок за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения», — уточнили в ведомстве.

Реклама

По информации силовиков, в момент ликвидации предприятия часть технических документов, которые содержали данные о военном кораблестроении, незаконно вывезли с завода. Бумаги хранили в квартирах и гаражах.

Реклама

Используя эти документы, с 2014 по 2021 год агенты-россияне отработали около 60 заданий иностранных спецслужб и передали им за деньги технические сведения по военным кораблям через интернет-сервисы.

Ранее лжебеженца — агента СБУ задержали в Московском регионе. К его вербовке имели отношение спецслужбы Латвии и Польши. Агент пытался легализовать свое пребывание и получить российское гражданство.