Важное 15 февраля 2023, 13:55 Лжебеженца — агента СБУ задержали в Московском регионе ФСБ: агента Службы безопасности Украины задержали в Московском регионе

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Сотрудники ФСБ задержали в Московском регионе агента Службы безопасности Украины. Мужчина проник в Россию под видом беженца. К его вербовке и пересылке на территорию страны имели отношение спецслужбы Латвии и Польши, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным ФСБ, злоумышленник является гражданином Украины, в Россию он приехал под видом беженца из Латвии. Его направили в страну для осуществления террористической деятельности.

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Установлено, что мужчина пытался легализовать свое пребывание и получить российское гражданство. В ФСБ обратили внимание, что задержанный причастен к совершению двух диверсий на объектах инфраструктуры Московской железной дороги. Преступления он совершил по заданию СБУ — по команде куратора поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД, уточнили в пресс-службе.

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Сотрудники ФСБ установили, что СБУ завербовала диверсанта в Польше, в городе Быдгощ. В этом принимали участие польские спецслужбы. Его проверку и подготовку перед заброской в Россию проводили в Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвии.

На допросе задержанный рассказал о процессе вербовки и добавил, что ему угрожали.

«Был вынужден выполнять их требования, так как они угрожали расправой моей дочери, которая проживает в Виннице. Когда общался с ней по видеосвязи, видел, что она находится дома, но с ней находятся два сотрудника СБУ», — сказал подозреваемый.

В России, по его словам, он должен был по указаниям кураторов совершать поджоги релейных шкафов и отсылать видеоотчеты. Мужчина подтвердил, что успел совершить два поджога.

После задержания у диверсанта изъяли средства связи и электронные носители информации с фото- и видеоотчетами, а также перепиской с сотрудником СБУ. Против мужчины возбудили дело о диверсии. В настоящее время его проверяют на причастность к другим преступлениям на объектах МЖД.