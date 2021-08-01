Четыре рабочих погибли из-за аварии на химкомбинате «Каменский» в Ростовской области

В ходе пожара на комбинате «Каменский» в Ростовской области погибли четыре человека. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.

«Четыре человека умерли в результате аварии и пожара на химкомбинате „Каменский“. Соболезную родным и близким. Врачи борются за жизни других пострадавших. Хочется верить, что число жертв этой аварии больше не увеличится», — написал Ищенко.

ЧП на комбинате произошло еще 29 июля. В цехе формирования случилось воспламенение изделий. Огонь удалось быстро потушить, но семеро сотрудников успели серьезно пострадать. Рабочих доставили в больницы с химическими ожогами. У некоторых из них было поражено 100% тела. Сначала сообщалось только об одной жертве пожара, теперь стало известно еще о троих погибших.

В июне мощный взрыв прогремел на химическом заводе в Китае. Как рассказали очевидцы, сначала в упаковочном цехе начался пожар, потом был слышен мощный хлопок. По заявлениям местных властей, при ЧП никто не погиб.