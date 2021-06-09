Мощный взрыв на заводе в Китае сняли на видео

Взрыв прогремел на химическом заводе по производству поликремния в Китае. Перед этим в здании разгорелся пожар. Местные жители поделились кадрами с места в соцсетях.

Очевидцам удалось заснять на видео столб густого черного дыма, появившегося после пожара и взрыва. Огня при этом на территории завода не видно, поэтому оценить его масштаб по ролику сложно.

По информации газеты Jimu News, возгорание началось утром 8 июня в упаковочном цехе. Пожар вспыхнул в помещении завода компании Xinjiang West Hesheng Silicon Industry Co., Ltd. Производство расположено в 15 километрах к югу от центра города Шихэцзы.

Согласно данным местных властей, в результате пожара и взрыва никто не пострадал. Возгорание удалось полностью потушить. Причину предстоит выяснить специалистам.

На месте уже провели некоторые проверки, которые показали, что попавшие в воздух вещества в основном являются твердыми частицами, а не токсичными газами. При этом департамент по охране окружающей среды продолжает следить за качеством воздуха.