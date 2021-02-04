Камчатский школьник выкопал тоннель у сопки и оказался погребен под снегом

Источник фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю

Очевидцы вызвали спасателей. На место прибыли сотрудники местного филиала КГКУ «ЦОД» и сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. Они руками разгребли снежный завал, чтобы вытащить застрявшего там школьника.

После освобождения подростка передали врачам. По предварительной информации, состояние пострадавшего удовлетворительное.

В ведомстве подчеркнули, что родителям нужно объяснить детям опасность игр около горных склонов в зимнее время. Не стоит строить лазы и тоннели в сугробах, так как стенки или потолок могут не выдержать и осыпаться. Воздух в такую ловушку не поступает. Кроме того, снег глушит звуки, а значит, крики о помощи могут не услышать.

В середине января в результате схода снежной лавины на горнолыжную трассу в Карачаево-Черкесии погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноубординга «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. Вытащить из-под снега спасателям удалось только шесть человек.

Предварительной причиной схода лавины назвали сейсмическое воздействие. Специалисты при помощи выстрелов из пушки добились схода снежной волны на другой стороне горы, но вторая лавина обрушилась на горный курорт.