Прокуратура озвучила причину схода лавины в Домбае

В ведомстве уточнили, что сотрудники Домбайского военизированного противолавинного отряда проводили выстрелы из специальных пушек для принудительного спуска лавины с верхнего склона горы.

Это вызвало еще одну снежную волну, которая пришлась на участок местности, где находилось большое количество людей, один из которых погиб.

Республиканский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека».

Лавина сошла на горнолыжную трассе в Домбае в минувший понедельник, 18 января. Под снегом оказались два вагончика с прокатом горнолыжного снаряжения, в которых оставались люди. Шесть человек спаслись при помощи прибывших на место сотрудников МЧС. Тело погибшего достали только к вечеру. Им оказался президент федерации горнолыжного спорта и сноубординга «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов.

Предварительной причиной схода лавины назвали сейсмическое воздействие. Специалисты при помощи выстрелов из пушки добились схода снежной волны на другой стороне горы, но вторая лавина обрушилась на горный курорт.

Работы по поиску и спасению людей, оказавшихся в снежной ловушке, продолжили утром во вторник. На месте действуют 233 человека и 28 единиц техники. Прогноз лавинной опасности в горах Карачаево-Черкесии сохраняется.