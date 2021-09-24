Найдены обломки рухнувшего на Камчатке вертолета Ка-27

На северном клоне горы Острая были найдены обломки вертолета Ка-27, который 23 сентября перестал выходить на связь. Корабельный противолодочный борт выполнял учебно-тренировочный полет.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на собственные источники к месту катастрофы допущены только сотрудники ФСБ. На вертолете находились четыре человека. Об их судьбе ничего неизвестно.

Источник РИА «Новости» в оперативных службах сообщил, что обломки найдены в труднодоступном месте.

«Обломки нашли. Там труднодоступная местность, добраться не могут. Что с людьми, неизвестно. Высота больше 900 метров», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что вертолет, предположительно, находится в ведении ФСБ. Он вылетел на учения в 22:09 по местному времени и вскоре с ним прекратилась связь.