Происшествия 02 февраля 2023, 10:17 КамАЗ задавил пешехода на севере Москвы Прокуратура Москвы: водитель КамАЗа переехал 56-летнего мужчину на Ижорской улице

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Грузовик задавил 56-летнего пешехода на севере Москвы, мужчина скончался на месте происшествия. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова «Вечерней Москве».

По ее словам, надзорное ведомство Северного административного округа контролирует расследование всех обстоятельств аварии, принятие процессуального решения и привлечение водителя к ответственности. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Момент ДТП на Ижорской улице попал на видео. На кадрах видно, как КамАЗ задевает идущего по обочине дороги пешехода, тот падает под колеса большегруза.

В конце января похожее ДТП произошло Пензенской области. Мужчин 62 лет погиб под колесами КамАЗа на 541-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Нижнеломовском районе. Пенсионер скончался на месте происшествия от полученных травм.