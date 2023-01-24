Происшествия 24 января 2023, 15:11 Мужчина погиб под колесами КамАЗа в Пензенской области

Читать 360tv в

Смертельная авария произошла в понедельник, 23 января, на 541-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области. Об этом написала «Пенза-пресс».

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, водитель КамАЗа наехал на 62-летнего пешехода, который скончался на месте происшествия от полученных травм.

Реклама

Сейчас в происходящем разбирается полиция. Выясняются подробности аварии.

Реклама