24 января 2023, 15:11
Мужчина погиб под колесами КамАЗа в Пензенской области
Смертельная авария произошла в понедельник, 23 января, на 541-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области. Об этом написала «Пенза-пресс».
Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, водитель КамАЗа наехал на 62-летнего пешехода, который скончался на месте происшествия от полученных травм.
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Сейчас в происходящем разбирается полиция. Выясняются подробности аварии.
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Пенза
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