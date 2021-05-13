«Какое-то хулиганство»: мэрия Ельца прокомментировала избиение мужчины под окнами

Съемку драки под окнами администрации Ельца вели участники аукциона, который проводили власти муниципалитета. Об этом «360» сообщила начальник информационно-аналитического отдела администрации Елецкого района Татьяна Богданова.

Она подтвердила, что недалеко от здания произошла драка с участием двоих мужчин. На место приехала полиция, которая разбирается в случившемся.

«Полицию вызвали из нашего здания. Видимо, в приемной девочки перепугались и вызвали. <…> Какое-то хулиганство произошло, там полиция разбирается», — заявила Татьяна Богданова.

Видео с избиением мужчины под окнами администрации Ельца опубликовал депутат Совета Липецкой области Олег Хомутинников. В своем сообщении он назвал пострадавшего бизнесменом из Воронежа, который выиграл тендер. На опубликованном ролике видно, что за процессом избиения следит сотрудник полиции, который подошел к участникам драки только в конце.

В муниципальном отделе МВД сообщили, что сейчас проводят проверку по обращению свидетеля драки. Сами участники конфликта к правоохранительным органам не обращались. В ведомстве отметили, что отдельно оценят бездействие своего сотрудника.