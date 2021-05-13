Мужчину избили под окнами мэрии Ельца на глазах полицейского. Видео

Группа мужчин избила прохожего под окнами мэрии Ельца. Полицейский стал свидетелем преступления, но не сразу решил вешаться. Видео опубликовал в своем Telegram-канале депутат Совета Липецкой области Олег Хомутинников.

На опубликованных кадрах видно, как трое мужчин избивают свою жертву, зажав около забора. За всем процессом наблюдает полицейский. Сначала он отходит к машине, а после возвращается обратно и наблюдает за экзекуцией уже в непосредственной близости.

По словам депутата Хомутинникова, съемка велась из окна районной администрации, а пострадавший — это бизнесмен из Воронежа, который выиграл тендер.

О отделе МВД по городу Ельцу «360» сообщили, что сейчас проводят проверку по обращению очевидца драки. В ведомстве отметили, что сами участники конфликта в полицию не обращались. В ходе проверки в ведомстве оценят бездействие своего сотрудника. В случае, если его вина подтвердится, то его привлекут к ответственности.

Пресс-служба мэрии Ельца в беседе с изданием Gorod48 подтвердила, что избиение произошли под окнами администрации. Там отметили, что всех участников конфликта установили — это местные жители. Пострадавший отказался от предложенной ему медицинской помощи. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.