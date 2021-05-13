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    13 мая 2021, 12:20

    Мужчину избили под окнами мэрии Ельца на глазах полицейского. Видео

    Анатолий Минкин, Мария Бокарева

    Группа мужчин избила прохожего под окнами мэрии Ельца. Полицейский стал свидетелем преступления, но не сразу решил вешаться. Видео опубликовал в своем Telegram-канале депутат Совета Липецкой области Олег Хомутинников.

    На опубликованных кадрах видно, как трое мужчин избивают свою жертву, зажав около забора. За всем процессом наблюдает полицейский. Сначала он отходит к машине, а после возвращается обратно и наблюдает за экзекуцией уже в непосредственной близости.

    По словам депутата Хомутинникова, съемка велась из окна районной администрации, а пострадавший — это бизнесмен из Воронежа, который выиграл тендер.

    О отделе МВД по городу Ельцу «360» сообщили, что сейчас проводят проверку по обращению очевидца драки. В ведомстве отметили, что сами участники конфликта в полицию не обращались. В ходе проверки в ведомстве оценят бездействие своего сотрудника. В случае, если его вина подтвердится, то его привлекут к ответственности.

    Пресс-служба мэрии Ельца в беседе с изданием Gorod48 подтвердила, что избиение произошли под окнами администрации. Там отметили, что всех участников конфликта установили — это местные жители. Пострадавший отказался от предложенной ему медицинской помощи. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.