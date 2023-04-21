Эксклюзив 21 апреля 2023, 16:36 «Какое там материнство?» Супругам из Краснодара вынесли приговор за истязание и убийство пятилетнего ребенка Супругов из Краснодара осудили за убийство пятилетнего ребенка

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Супругам из Краснодара Сергею и Алене Б., которые убили пятилетнего ребенка и закопали его тело, сегодня вынесли приговор в суде. Муж получил 22 года в колонии строгого режима, жена — 18 лет в колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания обоим также назначили ограничение свободы на один год, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. В распоряжении «360» оказалось видео из зала суда. По кадрам непохоже, что пара раскаивается: в ожидании вердикта они беззаботно что-то обсуждают и даже улыбаются. Зато мать Алены почти все время плакала.

Обвиняемая отказалась от предоставленного ей последнего слова. Ее мать призналась журналистам, что была сильно разочарована: она надеялась, что дочь хотя бы спросит, где остальные ее дети.

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«Трое осталось. Какое там материнство, если она ими даже не поинтересовалась?» — в слезах вопросила женщина.

Она сообщила, что ей «очень больно», однако приговором для зятя, хоть и не пожизненным, осталась довольна.

Сергея и Алену признали виновными в истязании пятилетнего сына, причинении вреда его здоровью средней тяжести и его убийстве. А Алена оказалась виновна еще и в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, соединенном с жестоким обращением.

Следствие установило, что с марта по июнь 2022 года супруги постоянно избивали пятилетнего сына Алены. В мае они причинили вред его здоровью средней тяжести, а 9 июня нанесли ребенку не менее 38 ударов по голове «руками и другими предметами» и ушли спать. Ночью малыш умер. Сергей решил закопать тело в лесополосе у берега реки Кубань. На следующий день пара отправилась отдыхать на берег этой реки, и после вылазки мать сообщила, что сын якобы пропал. Однако правоохранители раскрыли хитрый замысел в короткие сроки. Тело обнаружили.