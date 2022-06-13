Жителя Краснодара обвинили в убийстве 5-летнего пасынка

Жителю Краснодара предъявили обвинение в убийстве пятилетнего сына жены. По версии следствия, 28-летний мужчина вывез тело в сумке в лесополосу и закопал. Следственный комитет России опубликовал видео, на котором злоумышленник пытается скрыться, а затем его задерживают и допрашивают.

Вечером 8 июня мужчина вместе с женой и детьми был дома, когда поссорился с маленьким сыном супруги. Отчим стал бить ребенка руками и ногами, в том числе по голове. После конфликта семья легла спать, а утром муж и жена обнаружили, что мальчик мертв.

Тогда мужчина поместил тело в сумку, увез в лесополосу на берегу реки Кубани в районе Гидрострой и закопал. Через день семья попыталась инсценировать пропажу ребенка и отправилась на берег Кубани якобы на отдых. После этого мать сообщила в полицию об исчезновении мальчика.

Тело нашли во время осмотра места происшествия. Для установления причины смерти назначили судмедэкспертизу. Обвиняемого взяли под стражу по ходатайству следователя. Уголовное дело об убийстве (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ) передали в первый отдел по расследованию особо важных дел.

Сбор доказательств вины мужчины продолжается. Также следователи проверят причастность матери ребенка к преступлению. Они изучат условия жизни и воспитания мальчика в семье и выяснят, что способствовало совершению убийства.