«Как преступников забирают!» Женщина пожаловалась на рейды полиции в Новых Ватутинках

В Новых Ватутинках полиция проводит рейды после нападения приезжих на мужчину с ребенком. Одна из местных жительниц сообщила «360», что ее мужа задержали, когда он пошел встречать маму в аэропорт.

Женщина рассказала, что ее мужа остановили, когда он был с ребенком и несколькими братьями. Полицейские проверили у него документы, после чего увезли в отделение.

«У нас гражданство есть, у него все нормально. Они шли маму встречать с аэропорта. Остановили и забрали. Это вообще нормально вот так забирать людей?» — возмутилась она.

Женщина пока не может дозвониться до мужа.

«Как преступников забирают! Они все многодетные семьи, со всеми документами были. Ребенок один у машины стоит, смотрит на папу. Как будто они кого-то убили, или что», — сказала она.

Четверо приезжих напали на мужчину с ребенком накануне вечером. После появления сообщений о драке в СМИ в Следственном комитете по Москве начали проверку.

Ходили слухи, что мигранты в Новых Ватутинках задумали что-то и на сегодня. Но как рассказали местные жители, пока никаких конфликтов не было, обстановка спокойная.