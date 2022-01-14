«Как не спасти ребенка?» На прощание с 18-летним погибшим в Обнинске пришлось вызывать скорую

Похороны 18-летнего студента Артема Волкова, погибшего после неудачного сальто, прошли в Обнинске. Попрощаться с юношей пришли многие жители города. «360» удалось поговорить с присутствующими на церемонии.

Родные, близкие, друзья и просто знакомые принесли цветы, чтобы проводить в последний путь Артема Волкова. Студента отпели в храме «Вера, Надежда, Любовь и мать их София». Очень многие не смогли сдержать своих эмоций и расплакались. На церемонию пришлось даже вызвать скорую помощь.

«Как могли не спасти ребенка 18 лет? Как это возможно? Я не понимаю. Все, кто знают об этом, в шоке», — поделилась переживаниями знакомая матери Артема Татьяна. Она добавила, что Артем был единственным ребенком женщины, которого она воспитывала одна после смерти мужа.

Знакомые погибшего отметили, что подростка наверняка можно было спасти, если бы врачи оставили его под наблюдением, а не отправили домой. Мать друга Волкова Кира рассказала, что в местной больнице давно есть проблемы с лечением пациентов. По ее словам, ей с ребенком тоже не смогли там полноценно помочь, отправив делать рентген при переломе в платную клинику. Люди выразили надежду, что после случившегося в больнице наведут порядок.

Артем скончался после неудачного сальто. Он пытался выполнить трюк, но упал грудью на металлическую ограду. В больнице у мальчика не нашли серьезных повреждений, его с матерью отправили домой, но на следующий день подросток умер. По словам знакомой семьи Артема, вскрытие показало ошибку врачей: юноша умер после повреждения тонкого кишечника и внутреннего кровотечения.

Администрация города заявила, что правоохранительные органы и Росздравнадзор Калужской области начали проверку.