Подросток умер после неудачного сальто в Обнинске. Местные врачи не нашли у него серьезных травм

В Обнинске 18-летний Артем Волков погиб после того, как упал грудью на металлическую ограду. Он тренировался делать сальто. В больнице после УЗИ его отправили домой, успокоив мать тем, что серьезных травм нет. А на следующий день юноша умер от внутреннего кровотечения, которое врачи не нашли.

Соцсети всколыхнула история гибели 18-летнего Артема Волкова. Юноша увлекался спортом и с друзьями тренировался делать сальто, в качестве стартовой площадки использовали обычную металлическую ограду. Трюк юноше не удался, он упал грудной клеткой прямо на ограждение. Эту историю рассказала группа «Типичный Обнинск» «ВКонтакте».

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Преступная халатность?

Друзья помогли Волкову дойти до дома, но боль в груди усиливалась, так что мать Артема Галина вызвала скорую, которая увезла его в клиническую больницу № 8. Причем сначала, как рассказала Галина Волкова сайту kp.ru, сын просто пришел и лег на диван, только спустя некоторое время попросил обезболивающее, так как не мог больше терпеть.

В приемном покое, по словам матери, Артем начал кричать от боли, но врача долго не было.

«Артем выл от боли: „Мама, мне больно дышать!“. Я говорю: „Сыночек, не кричи“. Просил открыть окно. Я умоляла позвать врача», — рассказала она.

Сотрудники больницы лишь сказали, что специалиста уже вызвали. Спустя еще 20 минут, по словам Галины Волковой, она снова пошла просить вызвать специалиста — в переходе стояли и общались две сотрудницы, одна из них оказалась хирургом. Ее Волковы и ждали все это время.

«У Артема началась рвота, живота невозможно было коснуться. Спустя 30 минут вышла к ним хирург, посмотрела Артема и сказала: „Это не наш пациент, тут перелом“. Отправила его на рентген, он ничего не показал. Но сделали обезболивающее, дальше отправили на УЗИ, оно тоже ничего не показало. „Органы целы, все в порядке“ — это заключение УЗИ», — написала знакомая семьи в Stories в своем аккаунте в Instagram.

Рвоту врачи объяснили алкогольной интоксикацией, однако Галина Волкова уверена, что ее сын выпил всего бокал пива — к спиртному он вообще относился спокойно.

Из приемного покоя Волковых якобы отправили домой, посоветовав принимать обезболивающие и мазать ушибленную грудную клетку.

Умер на руках у матери

На следующий день подростку сначала стало лучше — он мог сам дойти до туалета, даже принял душ. Но к обеду состояние резко ухудшилось, он почти не мог дышать, хотя все окна были открыты. У юноши начали неметь руки и ноги. Тогда Галина Волкова вызвала скорую. Но медики не успели — подросток скончался еще до их приезда.

«Он у меня на глазах, на руках умер. Пришел друг, я его попросила не уходить, помочь довести до скорой. А мы его даже одеть не успели, он у меня на глазах сел. А нам выписали „Кеторол“ по одной таблетке при сильных болях и „Долгит“ мазать», — сказала она изданию «Подъем».

Вскрытие, как рассказала знакомая семьи, показало, что врачи больницы ошиблись. Уже после смерти у Артема Волкова обнаружили травму тонкого кишечника и кровоизлияние в брюшную полость.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил Минздраву, Росздравнадзору и недавно назначенному главврачу совместно провести проверку и принять меры. Об этом он написал в Instagram.

Администрация Обнинска в официальной группе «ВКонтакте» заявила, что проверку уже начали. Всех, кто оказывал медицинскую помощь погибшему Артему Волкову, пообещали тщательно проверить и принять меры. СК уже начал расследование причин смерти подростка.

Артем, по словам родственников и знакомых, был единственным ребенком в семье. Мать очень любила его и воспитывала одна после смерти мужа.