Эксклюзив 26 января 2024, 19:17 Как и зачем Киев убивает своих. От удара по СИЗО в Еленовке до катастрофы ИЛ-76 Корреспондент «360» Кононова: Украина не сожалеет об убийстве своих пленных

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Украинским властям не привыкать убивать своих. Уничтожение Ил-76 под Белгородом с пленными бойцами ВСУ сразу же сравнили с другой трагедией — ударом по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Корреспондент «360» Елена Кононова проанализировала детали двух событий в «Разборе полетов».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков одной цитатой в полной мере описал ситуацию с возвращением военнопленных с Украины.

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«Обмен пленными — это процесс, который происходит в полной тишине», — сказал официальный представитель Кремля.

Действительно, о процедуре мало что известно. Главы регионов формируют ходатайства уполномоченному по правам человека и министру обороны: деталей мало, но процесс обмена худо-бедно шел.

На вопрос о том, зачем убивать своих, у украинских властей наверняка найдется очень много ответов, отметила Кононова.

«Убийство своих военнопленных — схема для Киева кажется отработанной. Никаких сожалений. Как мы видим, убивают оптом, десятками, не делая разницы между теми, кто знал и говорил, знал слишком много, и теми, кто никакой ценности как информатор не имеет», — подчеркнула она.

Корреспондент напомнила, что доказательство тому — уже подзабытый удар по следственному изолятору в Еленовке в 2022 году.

Крушение Ил-76 произошло 24 января. Лайнер подвергся ракетной атаке со стороны Украины.