Происшествия 11 февраля 2024, 17:51 Кафе в дагестанском селе закрыли после отравления 35 человек Роспотребнадзор закрыл кафе в дагестанском селе, где отравились 35 человек Freepik

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Число отравившихся едой в заведении общепита в селе Дылым Казбековского района Дагестана выросло до 35 человек. Точку, где продавали некачественную еду, закрыли, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что во время проверки в пункте общественного питания нашли множественные нарушения, включая антисанитарию и отсутствие медкнижек у сотрудников. Кафе работало незаконно, не зарегистрировавшись в налоговой.

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Представители Роспотребнадзора уточнили, что посетители массово отравились из-за майонеза, который производили с нарушением технологии в кафе.

«Майонез использовался в составе блюда „бургер“. Причиной заболеваний явился возбудитель сальмонеллеза, выявленный у пострадавших», — говорится в сообщении.

Всего пострадали 10 взрослых и 25 детей.

Похожая ситуация произошла на днях в Дальнереченске. Там приостановили деятельность кафе из-за 22-х отравившихся посетителей.