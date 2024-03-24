Происшествия 24 марта 2024, 02:34 Кадыров предупредил о попытках врагов раскачать Россию изнутри Кадыров: враги пытаются использовать против России национальный вопрос РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что враги России пытаются использовать теракт в Crocus City Hall, чтобы посеять в стране рознь по национальному признаку. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это большая трагедия. Но ее масштабы гораздо больше и глубже, чем кажется на первый взгляд. Мы уже видим, как враги пытаются расшатать ситуацию изнутри, как всегда используя национальный вопрос», — подчеркнул Кадыров.

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Он отметил, что Россия была и будет многонациональной страной, и в этом заключается ее сила, могущество и величие. По его словам, нельзя допустить преследования по национальному и религиозному признаку.

«Нам нужна сильная и сплоченная Россия», — резюмировал он и еще раз выразил соболезнование родным и близким погибших в результате теракта.

В России начался день общенационального траура по жертвам теракта в Crocus City Hall. В стране приспустили государственные флаги и отменили развлекательные мероприятия.