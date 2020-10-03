Кадыров пообещал разобраться в ситуации со смертью крымчанин после драки с чеченцем

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал разобраться в громком деле о смерти жителя Симферополя. По данным следствия, мужчина получил смертельный удар в драке с участием чеченца.

«Мы, конечно, как и всегда, разберемся в случившемся. И если виновны представители нашей республики, то они, без всякого сомнения, будут наказаны согласно закону», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

При этом глава республики обратил внимание на то, что в России ежедневно происходит множество убийств. Однако общественность всегда обсуждает именно те, к которым причастны чеченцы. Кадыров указал, что в случившемся в Симферополе нет национальной подоплеки. Он призвал «не нагнетать страсти».

Ранее Рамзан Кадыров обратился к Алексею Навальному после того, как политик обвинил в своем отравлении Владимира Путина. Глава Чечни предложил оппозиционеру переложить вину на него, так было бы более «правдоподобно». Кадыров также подчеркнул, что именно благодаря Путину в России терпимо относятся к оппозиции. Он призвал Навального перестать пиариться и полюбить Родину.