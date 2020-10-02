«Подумай об этом, дарю идею»: Кадыров обратился к Навальному

Кадыров призвал Навального перестать преследовать личные корыстные цели и быть человеком. Лидер Чечни подкинул блогеру идею назвать его «заказчиком отравления».

«Кстати, а почему для пущей убедительности и правдоподобия ты не назвал исполнителем или заказчиком меня, Кадырова? Это выглядело бы хотя бы не так нелепо, как озвученная тобой версия. А в моей копилке абсурдов появилось бы очередное уникальное обвинение. Подумай об этом, дарю идею», — написал руководитель Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что именно благодаря президенту России Владимиру Путину в стране терпимое отношение к оппозиции. По словам Кадырова, при других обстоятельствах «всю радикальную оппозиционную нечисть давно бы вышвырнули куда подальше». Глава Чеченской Республики призвал Навального быть человеком, полюбить родину и перестать пиариться.

Ранее Алексей Навальный в интервью немецкому журналу Dеr Sрiеgеl заявил, что к произошедшей с ним ситуации якобы причастен Путин.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву утром 20 августа. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске и мужчину отвезли в реанимацию. Через два дня семья перевезла его в берлинскую клинику «Шарите». Позже правительство Германии заявило, что в организме Навального нашли следы боевого яда «Новичок». На прошлой неделе его выписали из больницы.