Происшествия 08 марта 2023, 12:31 Кадыров оценил своего украденного в Чехии скакуна в 10 миллионов долларов Кадыров подтвердил кражу своего скакуна в Чехии и озвучил его реальную стоимость freepik

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Глава Чечни Рамзан Кадыров не оставил без внимания кражу своего чистокровного английского жеребца, который содержался в одной из конюшен в Чехии. Однако распоряжаться скакуном он не мог из-за наложенных санкций. В своем Telegram-канале он озвучил реальную стоимость лошади.

«Еще в 2014 году мой Зазу стал первой жертвой санкций, нацеленных против меня, моей семьи и Команды. Чистокровный скакун взял на себя этот первый гнусный удар со стороны демократического Запада», — возмутился Кадыров.

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По его словам, лошадь стоит 10 миллионов долларов, а не 18 тысяч долларов, как рассказали СМИ власти Чехии. Кадыров считает, что это искусственное занижение связано с какими-то финансовыми махинациями ответственных за его содержание и уход.

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Главу Чечни возмутил факт, что полиция до сих пор не может найти скакуна, добавив, что все это не случайно. В заключение Кадыров заявил, что ему обидно, потому что страдает «красивое и благородное животное». Он выразил обеспокоенность, что Зазу может попасть в плохие руки.