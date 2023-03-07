Мир 07 марта 2023, 15:08 Жеребца Кадырова украли из конюшни в Чехии — СМИ Idnes: из конюшни в Чехии украли принадлежащего главе Чечни Кадырову жеребца Zazou piqsels

Читать 360tv в

Чистокровного английского жеребца по имени Zazou украли с конюшни в чешском поселке Крабчице. По информации источников издания Idnes, животное стоимостью около 18 тысяч долларов принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову.

По словам пресс-секретаря местной полиции Павлы Кофровой, кража произошла в ночь с 3 на 4 марта. По предварительным данным, злоумышленник снял дверь с карабином и увел племенного жеребца.

Реклама

«Сейчас мы усиленно ищем виновного в краже и украденного коня», — отметила она.

Реклама

Журналисты издания добавили, что 16-летнее животное принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову. Власти Чехии заморозили Zazou вместе с другими российскими активами. У жеребца есть отличительная особенность в виде белой звезды на лбу, а также белое пятно на задней левой ноге. В 2012 году жеребец активно выступал на скачках, а после стал производителем молодого поколения.

В декабре прошлого года из поселка под Приамурском украли лошадь. Полицейские выяснили, что это сделала жительница Хабаровска. Она продала животное прохожим за 11 тысяч рублей.