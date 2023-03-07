07 марта 2023, 15:08
Жеребца Кадырова украли из конюшни в Чехии — СМИ
Idnes: из конюшни в Чехии украли принадлежащего главе Чечни Кадырову жеребца Zazou
Чистокровного английского жеребца по имени Zazou украли с конюшни в чешском поселке Крабчице. По информации источников издания Idnes, животное стоимостью около 18 тысяч долларов принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову.
По словам пресс-секретаря местной полиции Павлы Кофровой, кража произошла в ночь с 3 на 4 марта. По предварительным данным, злоумышленник снял дверь с карабином и увел племенного жеребца.
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«Сейчас мы усиленно ищем виновного в краже и украденного коня», — отметила она.
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Журналисты издания добавили, что 16-летнее животное принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову. Власти Чехии заморозили Zazou вместе с другими российскими активами. У жеребца есть отличительная особенность в виде белой звезды на лбу, а также белое пятно на задней левой ноге. В 2012 году жеребец активно выступал на скачках, а после стал производителем молодого поколения.
В декабре прошлого года из поселка под Приамурском украли лошадь. Полицейские выяснили, что это сделала жительница Хабаровска. Она продала животное прохожим за 11 тысяч рублей.
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Рамзан Кадыров
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