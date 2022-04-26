Кадры продолжающегося пожара на нефтебазе в Брянске показали в Сети

В Брянске продолжается горение резервуаров на нефтебазе, расположенной на Московском проспекте Фокинского района. Об этом сообщают пользователи соцсетей. Они публикуют кадры с места.

Источник фото: «ВКонтакте» / «Типичный Брянск»

На кадрах видны клубы дыма. Также пользователи сообщают о тумане в Фокинском районе.

Источник фото: «ВКонтакте»/ «Подслушано Брянск»

Жители Брянска в ночь на 25 апреля сообщили о пожаре в районе нефтебазы на Московском проспекте Фокинского района. Из разных точек города горожане видели пламя. Кадры происшествия появились в социальных сетях.

Позже губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 02:00. Он отметил, что эвакуация населения не планируется. По предварительной информации, пострадавших при происшествии нет. Все оперативные службы незамедлительно прибыли на место для ликвидации пожара.

Также для тушения огня направили пожарные расчеты МЧС из Москвы, Смоленской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской и Орловской областей.