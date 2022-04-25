Горящую нефтебазу в Брянске сняли на видео

Начавшийся минувшей ночью пожар на нефтебазе в Брянске продолжают тушить. Газета «Известия» в своем Telegram-канале опубликовала кадры с места событий.

На опубликованных кадрах видно открытое пламя, охватившее достаточно большую площадь предприятия.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что сообщение о пожаре на нефтебазе поступило на пульт дежурного в 2:00. На место незамедлительно прибыли все оперативные службы для ликвидации пожара.

«Эвакуация населения не планируется. Пострадавших, по предварительной информации, нет», — добавил глава региона.

Очевидцы в социальных сетях сообщили, что перед возникновением огня слышали взрывы, но официально о причинах пожара пока не сообщали. Не исключено, что произошла детонация резервуаров с топливом.

Для ликвидации огня направили пожарные расчеты МЧС из Москвы, Смоленской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской и Орловской областей. В Брянской области из-за паводка в реках Десна и Болва действует режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, в регионе ввели «желтый» уровень террористической опасности.