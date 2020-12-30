К поискам затонувшего судна «Онега» подключится самолет Ан-74 от МЧС

Самолет МЧС России Ан-74 будет искать рыбаков судна «Онега», который затонул в Баренцевом море. К утру среды уже обследовали более 1,2 тысячи квадратных километров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области, самолет должен был вылетать зону поисков экипажа в 10:00 по московскому времени. Штабы продолжают работу.

В ведомстве уточнили, что в район поисков днем 30 декабря также должен прибыть спасательный буксир «Микула» с водолазами и водолазным снаряжением на борту.

О том, что траулер «Онега» затонул, стало известно утром 28 декабря. На нем находились 19 человек. Только двоих удалось спасти. Остальной экипаж считается пропавшим без вести. СМИ написали, что 17 моряков могут находиться на затонувшим судне.

Вероятной причиной ЧП называют обледенение в условиях шторма. Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации морского и водного транспорта.

Губернатор Мурманской области заявил, что семьям моряков окажут финансовую поддержку в размере одного миллиона рублей.